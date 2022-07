Tickets Dodentocht verkopen minder snel uit door corona

Nu het weer mogelijk is, gaat de ticketverkoop niet zo snel als de voorbije jaren. Volgens de organisatie zit corona daar voor iets tussen. “De tocht van 2019 was een jubileumeditie waar veel mensen bij wilden zijn, dus vlogen de tickets in een mum van tijd de deur uit”, vertelt Ilse Robyn van de organisatie. “Maar we zien dat het nu ook trager gaat dan andere jaren. We merken dat mensen door corona terughoudend zijn om aan grote evenementen deel te nemen.”