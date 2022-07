Tweede aanslag op restaurant in Borgerhout in een week tijd: zwaar vuurwerk en mogelijk ook brandversnellers

Sinds begin juni is er opnieuw meer sprake van zulke aanslagen met vuurwapens of vuurwerk. In Borgerhout werden al verschillende huizen beschoten, meerdere keren zelfs in de Zegepraalstraat. Vorige week werd ook in Borsbeek op een huis geschoten en in Deurne op een carwash.

Het parket onderzoekt telkens of er een link is tussen al die incidenten en of er een link is met het drugsmilieu. De huizen die geviseerd werden en het restaurant aan de Stenenbrug, zouden wel bijna allemaal een link hebben met dezelfde familie, maar ook dat wordt nog onderzocht.