Taskforce wil meer tijd tussen eerste en tweede prik tegen apenpokken om 3.000 doses beter te benutten

In 63 landen zijn intussen bijna 9.300 gevallen van apenpokken vastgesteld, ruim 3.000 meer in een week. In ons land zijn er zo'n 170 besmette personen. Daartegenover hebben we tot nu toe 3.000 dosissen ter beschikking in België. Voldoende om een verdere uitbraak van het apenpokkenvirus te bestrijden?