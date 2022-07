Rapport toont aan: vergrijzing doet sociale kosten serieus oplopen, tegen 2050 zelfs tot 30 procent van het bbp

De commissie merkt op dat de evolutie van de cijfers sterk afhankelijk is van de productiviteitsgroei in ons land en de werkgelegenheidsgraad. Als de productiviteitsgroei op lange termijn beperkt blijft tot 1 procent in plaats van 1,5 procent, doet dit de sociale kosten stijgen tot 31,8 procent van het bbp, dus 2 procentpunten meer.