Hoe het viaduct van Merksem de komende maanden en jaren beetje bij beetje tegen de grond zal gaan

Over enkele jaren moet de nieuwe Scheldetunnel in Antwerpen een verbinding maken tussen het huidige knooppunt in Sint-Anna-Linkeroever en de bestaande ring ter hoogte van het Sportpaleis op rechteroever in Deurne. Op linkeroever zijn de werken al volop aan de gang. Op rechteroever nog niet echt maar vanaf augustus zal je dat binnenkort wel beginnen merken.

Vanaf het voorjaar van 2023 starten namelijk de werkzaamheden aan de zogenoemde Bypass in Merksem. "Dat is een tijdelijke snelweg en brug in Deurne en Merksem die vlak naast de huidige ring komt te liggen, " zegt Annick Dirckx, woordvoerder van Lantis, het bedrijf dat de Oosterweel bouwt. Dat moet Lantis in staat stellen om het viaduct in fasen af te breken om plaats te maken voor de nieuwe ring.