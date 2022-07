Vooruit Mortsel zamelt boekentassen en pennenzakken in voor kwetsbare kinderen

Het is nog zomervakantie en toch zijn er nu al gezinnen die wakker liggen van de start van het nieuwe schooljaar. “Dat is voor gezinnen met kinderen een dure periode en niet iedereen heeft recht op een schooltoelage”, zegt Gitta Vanpeborgh (Vooruit), schepen van Sociale Zaken in Mortsel. Zij merkt dat het aantal gezinnen die het financieel moeilijk hebben, de laatste jaren is toegenomen. “Mortsel is een voorstad van Antwerpen. De afgelopen jaren zijn we verstedelijkt en kinderarmoede is hier een feit.”