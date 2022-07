Bestorming Capitool was geen ingeving van moment maar zat al dagen in Donald Trumps hoofd, blijkt uit nieuwe hoorzitting

Die 18e december werd er nog meer geschreeuwd, gevloekt en beledigd in het Witte Huis, vertelden verschillende getuigen aan de commissie. Tijdens een explosieve vergadering tot na middernacht bleven Trumps medestanders over complottheorieën praten, onder meer over hacking vanuit het buitenland, zoals Venezuela, Iran of China. De Witte Huis-advocaten, onder wie Cipollone, maakten Trump echter duidelijk dat er een absoluut gebrek aan bewijs van fraude was.

Het kon Trump niet overtuigen. Kort na het einde van de vergadering, rond 1.40 uur 's nachts Amerikaanse tijd, stuurde Trump de intussen beruchte tweet de wereld in, met zijn oproep om op 6 januari naar Washington D.C. af te zakken. “Be there, will be wild", voegde hij eraan toe. Extremistische organisaties als de Proud Boys en de Oath Keepers waren er als de kippen bij om iedereen op te roepen om die dag naar de hoofdstad te trekken. In de commissie werden gewelddadige tweets voorgelezen die opriepen tot geweld, tot "het doden van alle Democraten" en vrijwilligers zochten die konden schieten. Trump zelf bleef de dagen nadien het "evenement" op de 6e promoten.