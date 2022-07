Grote hitte in Zuid-Europa, met pieken boven 40 graden: waar wordt het heet? En waar zijn er bosbranden? 

Het is momenteel bijzonder warm in Spanje. In de zuidelijke stad Sevilla werd het gisteren 41 graden in de schaduw. De hittegolf zou er zeker nog tot vrijdag duren. "Spanje springt eruit qua hitte", weet ook weervrouw Sabine Hagedoren. "Daar en in Portugal kan het plaatselijk tot 40 graden en warmer worden." Niet enkel de zuidelijke regio Andalusië zweet, ook in Extremadura en, meer naar het noorden, Castilla y León en Galicië is het bakken en braden. Zowat overal in Spanje wordt het minstens 35 graden de komende dagen.

Het land wordt intussen geplaagd door bosbranden, o.a. in de buurt van Cáceres, in de zuidelijke regio Extremadura. In vijf dorpen werden de inwoners uit voorzorg geëvacueerd. Intussen zijn er ook brandhaarden in de provincie Salamanca, waar het natuurpark Las Batuecas-Sierra de Francia bedreigd wordt.