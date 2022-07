Wagen gaat overkop in Ruddervoorde: vier gewonden, van wie één zwaargewond

Bij een ongeval in de Kortrijksestraat in Ruddervoorde zijn deze avond vier gewonden gevallen. De auto reed vanuit Zwevezele richting het kruispunt Kruiskalsijde, toen de bestuurder de controle over het stuur verloor. Het voertuig ramde eerst een duiker en reed daarna tegen een elektriciteitspaal. Het belandde uiteindelijk op zijn dak tussen de weg en een maïsveld.

De brandweer moest de vier inzittenden uit het wrak halen, één van hen werd zwaargewond met de MUG-heli naar het ziekenhuis overgebracht. De drie anderen waren lichtgewond en werden ook naar het ziekenhuis afgevoerd.

Toen de auto getakeld werd, was de Kortrijksestraat even in beide richtingen afgesloten. Nutsmaatschappij Eandis heeft ondertussen ook de afgeknapte elektriciteitspaal kunnen herstellen.