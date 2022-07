Hoe ontspant CEO Wouter Torfs zich op vakantie? Dit zijn zijn kijk-, luister- en leestips

Op dit moment verdiept Torfs zich in een fictieboek, de satirische roman "The bonfire of the vanities", in het Nederlands vertaald als "Het vreugdevuur der ijdelheden", van de Amerikaanse auteur Tom Wolfe. "Het boek is al meer dan 30 jaar oud en het speelt zich af in Manhattan, New York. Je leest het verhaal van Sherman McCoy, een rijke, witte beursbelegger, die betrokken raakt bij een ongeluk in The Bronx waarbij een zwarte jongen aangereden wordt. Het ongeluk zal de neergang van McCoy betekenen. Het hele verhaal is een gigantisch wespennest en Wolfe beschrijft dit op een fantastische manier."