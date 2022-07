Zuid-Afrikaanse politie pakt twee mensen op na schietpartijen in bars waarbij 19 doden vielen

Afgelopen weekend zijn 19 mensen gedood bij schietpartijen in twee bars. Volgens de politie arriveerde een groep mannen met een taxibusje bij een bar in Soweto. Ze zouden in het wilde weg hebben geschoten. Er vielen 15 doden, 9 anderen raakten gewond.



Ook in de stad Pietermaritzburg, in het oosten van het land, was er afgelopen weekend een schietpartij in een bar. Daar vielen 4 doden en 8 gewonden. Het motief voor beide schietpartijen is nog onduidelijk.



Zuid-Afrika heeft een van de hoogste misdaadcijfers ter wereld.