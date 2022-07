Twee granaten ontploft in appartementsgebouw in Knokke-Heist: “Grote materiële schade”

In de Kursaalstraat in Knokke-Heist zijn afgelopen nacht tussen 2.30 uur en 3.00 uur twee granaten ontploft. De ontploffing gebeurde in de hal van een nieuwbouw. Op het moment van de explosie waren enkele buurtbewoners aanwezig. Er vielen geen gewonden.

De materiële schade is wel enorm groot. Door de kracht van de ontploffing zijn twee glazen tussendeuren en de lift in het appartementsgebouw volledig vernield. De politie, ontmijningsdienst DOVO, het labo en het parket kwamen ter plaatse. “Het onderzoek is gestart. Alle mogelijke pistes worden onderzocht”, vertelt Patty ’T Jonk van het parket van Brugge.