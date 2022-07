Kempense gemeenten waarschuwen extra bij warm weer: “Zwem niet in kanalen en ontginningsputten” 

Bij de warme temperaturen van de komende dagen willen enkele Kempense gemeenten extra benadrukken om niet te zwemmen in kanalen of ontginningsputten. “Er zijn geen redders aanwezig en er is gevaar voor koude onderstroom, waardoor je kan verkrampen en in de problemen kan komen”, klinkt het. Mensen die toch betrapt worden op zwemmen waren het verboden is, kunnen een GAS-boete krijgen.