Aalter investeert 168.000 euro in ledverlichting sportterreinen

Aalter investeert ook in slimme toepassingen, zodat de ledverlichting vanop afstand kan bediend worden, via de computer of via een app: “ Per armatuur kunnen we nu kiezen of die aanstaat of niet. Dat ging niet met de gasontladingslampen, waarbij het 1 knop was, voor alle verlichting. Bovendien hebben ledlampen in tegenstelling tot de huidige gasontladingslampen geen 10 tot 15 minuten tijd nodig om op volle sterkte te branden, maar behalen ze bijna meteen de nodige lichtsterkte”, zegt Van de Walle.