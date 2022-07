Afvalintercommunale Incovo betrapt record aantal sluikstorters

Dat er zoveel sluikstorters betrapt worden, komt door het gebruik van camera's die op verschillende plaatsen worden ingezet, zegt Jan Buysse, directeur Incovo: “In de gemeenten Vilvoorde, Machelen, Meise, Zemst, Londerzeel en Grimbergen zetten we de camera's nu 3 maanden in en we hebben in die periode 243 sluikstortvaststellingen kunnen doen. Dat is 3 tot 4 keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het is een succes omdat we op die manier de strijd tegen het sluikstorten hard kunnen voeren, zoals de gemeenten het vragen.”