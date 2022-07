Federale wegpolitie snoeit deze zomer dan toch niet in controles op alcohol en snelheid

"Waar wordt er dan wel bespaard?", vraagt Joery Dehaes van ACV Politie zich af. "Ik heb niets gehoord van een grotere portefeuille, dus nu wordt er ergens anders wat geld weggehaald. Die lijken zullen later nog uit de kast vallen", stelt de vakbondsman.

Volgens Dehaes wordt er bij de federale politie in totaal zowat 100 miljoen euro bespaard. "Het is naïef om te denken dat je met minder middelen evenveel kan doen." De vakbondsman hekelt dan ook de verklaringen van de minister, want het is de regering die in eerste instantie over de afroming van het budget heeft beslist. "Het stoort mij dat er eerst wordt bespaard, en er dan later wordt verklaard dat de minister inzit met de verkeersveiligheid."