Nieuwe Europese draagraket Vega-C voor het eerst én met succes gelanceerd

De viertrapsraket Vega-C vertrok om 15.13 uur Belgische tijd net toen het twee uur geopende lanceervenster sloot. De Vega-C is een opgewaardeerde versie van de klassieke Europese Vega. De C in de naam staat voor "consolidatie". De nieuwe Europese draagraket heeft een krachtiger eerste trap, een grotere tweede trap, een verbeterde bovenste trap op vloeibare brandstof en een nieuw design van neuskegel.

De Vega-C is in staat om ongeveer 2.200 kilogram in een polaire baan op 700 kilometer hoogte te brengen. Met behulp van een nieuwe reeks ladingdragers zal Vega-C nuttige lading van verschillende vormen en afmetingen kunnen vervoeren, van meerdere kleine satellieten van slechts een kilo, tot één enkele grote lading, zegt het Europese Ruimtevaartbureau ESA.

De Belgische ruimtevaartbedrijven SABCA, Spacebel, Axima en ETCA werkten mee aan de ontwikkeling van de Vega-C. België is met een bijdrage van 7,41 procent een van de landen die in de ontwikkeling van de Vega-C deelnamen.

ESA-lidstaten die deelnemen aan Vega-C zijn Oostenrijk, België, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Roemenië, Spanje, Zweden en Zwitserland.