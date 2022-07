Voor het eerst vliegt Belgisch militair vliegtuig A400M boven Parijs tijdens militair luchtdefilé voor "14 Juillet"

De Belgische A400M is eergisteren al vertrokken naar de militaire vliegbasis bij de Franse stad Orléans. De Belgen kennen de basis er goed, want het was aanvankelijk ook het opleidingscentrum voor technici van de A400M.



"Het is echt een bijzondere eer voor de Belgische luchtmacht", zegt Denis Gochel, piloot van de Belgische A400M. "Het toont ook onze goede samenwerking met de Fransen aan. Bovendien is het uniek dat niet alleen wij, maar ook een Duitse en Spaanse A400M mee in de formatie zal vliegen."