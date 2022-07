Bendegeweld brengt humanitaire hulp voor Haïti in het gedrang

Lokale autoriteiten vermoeden dat het gaat om confrontaties tussen twee rivaliserende bendes, de G9 en G-Pep, die sinds de dood van Moïse om controle over de buurt strijden. De G9 is een bende die geleid wordt door een voormalige politieofficier, Jimmy Cherizier. Cherizier, beter bekend als "Barbecue", en zijn G9 werden in het verleden al gelinkt aan verschillende bloedbaden en stonden aan de kant van Moïse's centrumrechtse partij. Zij noemden de moord op de president "laf en kwaadaardig". G-Pep is een bende die ontstond in de sloppenwijken van Cité Soleil, een wijk in het noorden van Port-au-Prince.



"Langs de weg naar Brooklyn (een buurt van het district Cité Soleil, nvdr.) zagen we lichamen die in staat van ontbinding of verbrand waren", getuigt Mumuza Muhindo, hoofd van Artsen zonder Grenzen in Haïti. Hij spreekt van "een waar slagveld" en smeekt de bendes om burgers te sparen.