Joe Biden begint in Israël aan eerste reis in Midden-Oosten als president van de Verenigde Staten

Het bezoek ontlokt evenwel kritische reacties, ook in Bidens eigen Democratische Partij. In de aanloop naar zijn verkiezing had Biden immers nog beloofd dat hij van Saudi-Arabië "een pariastaat" zou maken. Hij zei dat in een reactie op een vraag over de dood van journalist Jamal Khashoggi, die volgens Amerikaanse inlichtingendiensten werd vermoord in opdracht van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman.



Het voorbije weekend publiceerde Biden -uitgerekend in de krant The Washington Post, de krant waarvoor Khashoggi werkte, een opiniestuk waarin hij het bezoek verdedigde. Hij schreef dat Saudi-Arabië een belangrijke speler is in de strijd tegen China en Rusland.