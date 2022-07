Twee bosbranden in Frankrijk in buurt van Bordeaux, 6.000 kampeerders geëvacueerd

Er lijkt niet meteen een einde te komen aan de hitte die de bosbranden veroorzaakt. In grote delen van Zuid-Europa blijft het ontzettend warm, met pieken boven de 40 graden.



In Spanje en Portugal woeden er al langer bosbranden. In Spanje brandt het nu onder meer in de buurt van Las Hurdes, in de zuidelijke regio Extremadura. Intussen zijn al zeker zo'n 400 mensen uit zeven dorpen uit voorzorg geëvacueerd. Zo'n 2.500 hectaren natuur zijn al vernield.



In Portugal woeden branden in het midden van het land, voornamelijk in Pombal en Santarem, ten noorden van Lissabon. Er blijft daarom een bijzondere staat van paraatheid gelden, nog zeker tot vrijdagnacht, zolang de warmte aanhoudt.