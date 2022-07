Bredene start nieuw proefproject: statiegeld op petflessen en blikjes in beachbars

Tussen 15 juli en 15 augustus zullen bezoekers van het strand in Bredene statiegeld krijgen wanneer ze hun lege blikjes en plastic flesjes terugbrengen. “Aan Twins Surfclub en de twee beachbars aan de strandposten twee en drie, krijg je 20 cent terug als je een leeg flesje of blikje met unieke sticker terugbrengt”, legt burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe (Vooruit) uit. De gemeente hoopt zo het afval op zijn strand te verminderen.

Bredene is daarmee de eerste gemeente die zo’n project opstart. Vandenberge ijvert als Vlaams parlementslid al langer om statiegeld in te voeren om de afvalberg in ons land in te dijken. “Met de resultaten van ons project willen we het nut van statiegeld op plastic aantonen. We willen een signaal geven aan de Vlaamse regering dat dit de enige manier is om zwerfvuil te reduceren”, voegt Vandenberghe toe.