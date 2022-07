Diest, Lummen en Halen voeren samen tonnagebeperking in om verkeersveiligheid te vergroten

“De Zelemseweg in Schaffen wordt vooral als sluipweg gebruikt als verbinding tussen de snelweg en Tessenderlo”, zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest). “In de zomer is het vooral een weg die door zware tractoren wordt gebruikt. Op het grondgebied in Schaffen liggen de woningen nogal heel dicht bij de weg wat voor de bewoners bijkomende geluids- en trillingshinder veroorzaakt. Daarlangs ligt ook nog een smal fietspad. En daar dan dat zwaar vervoer er langs. We krijgen daar veel klachten over.”