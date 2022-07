Drukte aan Antwerpse autokeuringscentra moet afnemen vanaf augustus

Nergens zijn de wachttijden zo lang als aan de autokeuringscentra in de provincie Antwerpen. Dat komt omdat je in Antwerpen kan kiezen om met of zonder afspraak naar de keuring te gaan. In alle andere Vlaamse provincies is een afspraak verplicht. Dat is een regel die door corona werd ingevoerd. Voor mensen die niet tijdig aan hun keuring denken, komt een afspraak dan te laat. Met tot gevolg dat mensen van andere regio's ook komen aanschuiven aan de Antwerpse autokeuringscentra en het nog drukker is.