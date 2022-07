Eén jaar na de watersnood in Voeren: "Elke keer wanneer het hard regent, hou ik mijn hart vast"

Ook het huis van Albert Plusquin bleef niet gespaard. "De kelder stond helemaal onder water en in mijn woonkamer stond het water 65 centimeter hoog", zegt Plusquin. "Ik had mijn huis drie jaar geleden gerenoveerd. Als je dan je meubels doorheen je huis ziet drijven, zakt de moed in je schoenen. We hebben nog proberen redden wat er te redden viel. Zo hebben we een paar fotoalbums naar de bovenverdieping kunnen brengen, maar op een gegeven moment moet je accepteren dat je niet alles kan redden."