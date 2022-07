Eerste 200 vaccins tegen apenpokkenvirus aangekomen in Jessa Ziekenhuis in Hasselt

In België zijn zo'n 3.000 vaccins verdeeld, waarvan dus 200 aan het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. "Dus we moeten er gericht mee omspringen", zegt Peter Messiaen, professor virologie en verbonden aan het Jessa Ziekenhuis. "Die zijn bestemd voor mensen die nauw contact hebben gehad met een bewezen geval van apenpokken. Het vaccin moet snel toegediend worden na mogelijke blootstelling om ziekte te vermijden. Daarnaast gaan we het ook gebruiken bij mensen die een verzwakt immuunsysteem hebben. Daar hebben we een iets langere periode om het vaccin preventief te gebruiken."