Onderzoekscommissie kinderopvang noemt dossierbeheer Agentschap Opgroeien "puinhoop" en vraagt ingreep in management  

"Er moet dringend ingegrepen worden in het organisatiebeleid en het management van het Agentschap Opgroeien om het vertrouwen in Kind en Gezin te herstellen." Dat is de belangrijkste aanbeveling in het eindrapport van de onderzoekscommissie kinderopvang. In totaal zijn er 75 aanbevelingen geformuleerd om de veiligheid in de kinderopvang te verbeteren en het vertrouwen in de sector te herstellen.