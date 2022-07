Europees kampioenschap zandsculpturen van start in Middelkerke

Vanaf vandaag kan je naast de enorme dinosculpturen in zand ook zandkunstenaars bezig zien op het zandsculpturenfestival in Middelkerke. Want vandaag start het officiële EK zandsculpturen bouwen. De komende week zullen er zes zandkunstenaars acht uur per dag werken aan een uniek zandsculptuur. De kunstenaars komen uit Spanje, Ierland, Bulgarije, Litouwen, Oekraïne en Tsjechië. De deelnemers moeten een zandsculptuur maken binnen het thema "de oorsprong van alles".

Op het einde van de week zal de World Sand Sculpting Academy (WSSA) samen met de burgemeester van Middelkerke en een zandkunstenaar bepalen wie het EK wint. “Het is heel bijzonder dat we het EK naar Middelkerke hebben gekregen. Normaal ging het door in Nederland maar door omstandigheden kon dat niet. We zijn heel trots dat het hier doorgaat", vertelt organisator van het zandsculpturenfestival Peter Monbaillieu.