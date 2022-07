Ex-managers kerncentrale Fukushima moeten bijna 100 miljard euro schadevergoeding betalen voor rol in kernramp

Bij de veroordeelden is ook oud-voorzitter Tsunehisa Katsumata en voormalig president Masataka Shimizu. Hoe zij de gigantische dwangsom van 13.000 miljard yen (ongeveer 95 miljard euro) kunnen terugbetalen, is niet meteen duidelijk. In 2019 werden nog drie andere ex-directeurs vrijgesproken van strafrechtelijke verantwoordelijkheid. Een definitieve uitspraak volgt nog in hoger beroep. Tegen Tepco lopen nog verschillende procedures, onder meer van bewoners die na de ramp de regio gedwongen moesten verlaten.

De aardbeving van 11 maart 2011 voor de noordoostkust van het Japanse eiland Honshu veroorzaakte een enorme tsunami met golven tot 15 meter hoog. Die overspoelde de kerncentrale Fukushima I, wat leidde tot de tweede zwaarste kernramp in de geschiedenis, na de kernramp in Tsjernobyl van 1986.

Drie van de zes reactoren van de centrale waren in bedrijf toen de tsunami toesloeg. Hun koelsystemen faalden toen golven de noodgeneratoren overspoelden, waardoor de kernen van alle drie reactoren smolten. Ook in de reactoren 1, 3 en 4 deden zich waterstofexplosies voor, die grote schade veroorzaakten. De ontsmetting en ontmanteling van de centrale zal naar verwachting nog enkele tientallen jaren in beslag nemen.

Het blijft gissen hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen door de kernramp. Het aantal doden als gevolg van de aardbeving en tsunami wordt geschat op 18.500.