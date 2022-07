Extra politiecontroles op zwemverbod aan kanalen en plassen in Limburg

In Lummen zal de politie het zwemverbod controleren in de vijver ’t Koet in de Groene Delle en aan het Albertkanaal, ook in Hasselt zal dat het geval zijn. Daar zullen regelmatig patrouilles langsrijden van de politie Limburg Regio Hoofdstad. In Zutendaal mag er ook niet gezwommen worden in de plassen, de politie Carma houdt daar een extra oogje in het zeil.