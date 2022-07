Fietser in been geschoten met zwaar luchtdrukgeweer in Merksem

Een toevallige voorbijganger heeft een 26-jarige fietser met een schotwonde in het been aangetroffen op straat. Dat gebeurde rond middernacht in de Korte Bremstraat in Merksem, in de buurt van het Jan Palfijn-ziekenhuis. Volgens het parket werd de wonde veroorzaakt door een projectiel dat is afgevuurd met een luchtdrukgeweer van zwaar kaliber.