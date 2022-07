Fietsers en voetgangers krijgen eigen aanschuifrij in recyclagepark Mortsel

In het recyclagepark van IGEAN in Mortsel moeten fietsers en voetgangers binnenkort niet meer samen aanschuiven met de auto’s. “Ze krijgen een aparte ingang en zullen moeten ritsen met de automobilisten”, klinkt het. Het is een proefproject en kan in de toekomst uitgerold worden in de 24 andere IGEAN-recyclageparken in de provincie Antwerpen.