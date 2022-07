Fietsers veroveren het voormalige motorcrossterrein van Neeroeteren

De kiezelkuil in Waterloos was lange tijd het mekka voor de motorsport. Tienvoudig wereldkampioen motorcross Stefan Everts die in Neeroeteren opgroeide, leerde er zijn motor beheersen. Het voormalige motorcross circuit ligt er intussen al jaren verlaten bij, maar nu zijn er vergevorderde plannen om in het natuurgebied een mekka voor de fietsers uit te bouwen.

Dat zal gebeuren zonder in te grijpen in het natuurlijke reliëf van het gebied, verzekert schepen van sport Marc Vereecken (N-VA). "De jumps en de drops in het parcours zullen allemaal natuurlijke obstakels zijn. De hellingen die er zijn worden in het parcours geïntegreerd en dat maakt het Bikepark zo uniek".