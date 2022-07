Fietsersbrug in Oudenaarde nog maar eens defect, brug blijft overdag dicht

De brug over de Schelde aan de ingang van de jachthaven in Oudenaarde blijft voor problemen zorgen. Deze keer mag de brug niet opgehaald worden als het te warm is, wat hinderlijk is voor de plezierbootjes die er niet onderdoor kunnen. Enkele weken geleden stond de brug nog permanent open omdat het wegdek was beschadigd en ze daardoor klemde. Vervelend voor fietsers en voetgangers die een aanzienlijke omweg moesten nemen om de rivier over te komen.