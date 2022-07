Oppompverbod in West-Vlaanderen uitgebreid naar hele IJzerbekken: "Begint alarmerend te worden"

Het is vanaf vandaag niet meer toegestaan om water uit het IJzerbekken op te pompen. Dat geldt voor alle onbevaarbare rivieren en beken van dat IJzerbekken. Een gebied dat bijna de hele Westhoek inpalmt. Er was al een oppompverbod in een aantal beken en vaarten in West-Vlaanderen zoals de Heulebeek en de Blankaart.

Maar deze maand blijft het te lang droog waardoor de gouverneur van West-Vlaanderen het nodig vindt het verbod uit te breiden: "Het begint alarmerend te worden, vandaar dat we pleiten om spaarzaam om te gaan met water. Het is bijzonder belangrijk dat mensen beseffen dat er een waterprobleem is. We zien in de eerste dagen geen regen en dus geen verbetering. Als het zo warm blijft, gaat de verdamping ook sneller", vertelt gouverneur Carl Decaluwé.