Grootouders laten hun 2 kleinkinderen vereeuwigen als muurschildering in Zwalm

Wie de voorbije dagen in en rond de Gaverbosdreef in Zwalm passeerde, zal ze wel gezien hebben: de muurschildering op de oranje zijgevel van een huis. Dat huis is van Patrick De Poortere en zijn vrouw Lucrèce. Het schilderij is zo mooi dat automobilisten zelfs vertragen of stoppen om het goed te zien. Patrick De Poortere: "Onze 2 kleinkinderen die hand in hand het bos inwandelen, richting toekomst, richting zon, en op een tak zitten 2 duiven - dat zijn wij - die hen gade slaan, en een oogje in het zeil houden. Thor (4j) en Romy (19 mnd).