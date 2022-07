Hoe Rusland complottheorieën tot in de Vlaamse huiskamers krijgt: VRT NWS onderzocht 3 miljoen berichten op Telegram

Net als in veel andere landen, zijn er in Oekraïne laboratoria waar onderzoek wordt gedaan naar virussen en gevaarlijke ziektes. De labo's krijgen daarvoor onder meer geld van de wereldgezondheidsorganisatie WHO en de VS.

Rusland beweert dat de Verenigde Staten en Oekraïne in 30 labs pathogenen of ziektekiemen kweken om die dan te verspreiden en mensen ziek te maken of te doden.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov beschuldigde rechtstreeks het Pentagon (het Amerikaanse ministerie van Defensie, nvdr) dat ze twee biologische oorlogslabs hebben gebouwd en door de oorlog bang zijn dat ze daarover nu de controle verliezen.

Het verhaal gaat al decennia lang mee. Van in de jaren 1920 tot de jaren 1990 werkte de Sovjet-Unie aan een groots biologisch wapenprogramma. De VS financiert mee het programma dat de gevolgen daarvan nog altijd moet aanpakken. Dat staat in de details die worden uitgelegd in het "Biological Threat Reduction Program". Ook Rusland werkte trouwens tot minstens 2014 mee aan dat programma. Dat was een onderdeel van het The Nunn-Lugar Cooperative Threat Reduction Program.

In totaal heeft de VS ongeveer 200 miljoen dollar geïnvesteerd in 46 verschillende soorten laboratoria in Oekraïne. De Verenigde Staten leiden de faciliteiten niet, dat doet Oekraïne zelf en er is ook geen enkel bewijs van wapens of wat dan ook. Het verhaal is bovendien ook niet geheim: want er wordt al jaren gewag van gemaakt op de website van de Amerikaanse ambassade in Oekraïne.

Het nepverhaal van de biolabs daarentegen wordt actief gedeeld door een netwerk van websites en profielen op sociale media die meegaan in het verhaal van het Kremlin: Russische diplomaten en ambassades, mensen die actief Russische propaganda stimuleren, aanhangers van andere complottheorieën, "coronasceptici", tegenstanders van de Amerikaanse president Joe Biden, Amerikaanse media als Fox news en China.