Luchtkwaliteit in heel Europa gemeten: slechts één Belgische stad haalt top 50 van beste steden

Wat is fijnstof? Fijnstof is een verzameling van microscopisch kleine stofdeeltjes die in de lucht hangen, en die ontstaan bij verbrandingsprocessen of reacties van ammoniak, stikstofoxiden en zwaveldioxide. Fijnstof wordt in verband gebracht met luchtweginfecties, astma, kanker en hart- en vaatziekten.