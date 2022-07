Jacky Lafon emotioneel na verrassing voor haar 55 jaar op de planken

Jacky Lafon is intussen al 75 jaar en ze staat 55 jaar op de planken. Op 22 juli start ze met haar nieuwste zomershow 'Jubilee aan Zee'. Gisteren heeft ze daarvoor nog gerepeteerd maar wat daarna gebeurde zal Lafon het meeste bijblijven. Ze werd verrast door de mensen van Het Witte Paard in Blankenberge. De actrice werd na de repetitie opgehaald met een koets en huifkar vol met geliefden. Het gezelschap zette koers richting de persvoorstelling van haar nieuwe zomershow.

Jacky Lafon was erg aangedaan: "Ik werd er stil van en heb er geen woorden voor. Dit is het mooiste cadeau uit mijn leven geweest, na mijn dochter. Ik heb daar als kind altijd van gedroomd om ooit eens in een koets te zitten. Dat is toch fantastisch hé?"