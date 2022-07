"Nog 989 dagen te gaan": het verhaal achter de deadline van de klimaatactivisten die de Tour stillegden

Het gaat om actievoerders van het Franse collectief Dernière Rénovation, dat zich op haar website omschrijft als een beweging van burgelijk verzet tegen de te trage overheidsaanpak van de klimaatcrisis. De relatief jonge beweging, pas ontstaan in april 2022, wil de Franse overheid dwingen tot het energie-efficiënt maken van gebouwen. En dat doet het niet zonder slag of stoot.

Aan het begin van de grote vakantie-uittocht, in de twee weekends van juli, blokkeerden leden bijvoorbeeld delen van de Parijse Phèriphérique, 's lands drukste ringweg. Een maand eerder liet een jonge activiste zich dan weer opmerken toen ze zich tijdens de halve finale van Roland Garros aan het net vastketende. Na enig oponthoud kon de wedstrijd tussen Marin Cilic en Casper Ruud worden hervat. Ook zij had toen een t-shirt aan met "We have 1028 days left".

Bij ons liep een klimaatactivist enkele maanden geleden de finishzone van de Ronde van Vlaanderen op en ketende zich nadien in het Koning Boudewijnstadion vast aan de doelpaal tijdens de finale van de Beker van België. Die acties waren evenwel niet georganiseerd door Dernière Rénovation, het ging om een lid van Extinction Rebellion, maar kaderen wel in een bredere trend. Het Britse Just Stop Oil, dat samen met Dernière Renovation in de internationale actiegroep A22 zit, organiseerde dit jaar bijvoorbeeld ook een zitmanifestatie tijdens de Grote Prijs Formule 1 in Silverstone.