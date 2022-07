Koningin Mathilde fietst in Varsenare voor mentaal welzijn

Om 9 uur deze ochtend kwam koningin Mathilde aan in Varsenare, bij Jabbeke. Daar zal ze vandaag samen met blinden en slechtzienden van Licht en Liefde en personen met een beperking of kwetsbaarheid een fietstocht van 30 km afleggen. Koningin Mathilde bezoekt de komende weken verschillende organisaties in België die belang hechten aan mentaal welzijn. Dat doet ze naar aanleiding van haar 50ste verjaardag op 20 januari volgend jaar.

De organisatie Licht en Liefde vindt het belangrijk dat blinden en slechtzienden een kwalitatief leven kunnen uitbouwen ondanks hun visuele beperking. Sporten speelt daarin volgens de organisatie een belangrijke rol. "In Vlaanderen alleen al zijn er zo'n 120.000 blinden en slechtzienden", vertelt directeur Jan Desmet, "de cijfers van bijziendheid schieten door tv- en gsmschermen omhoog. Daarom zetten we in op preventie en daarbij is sporten met je ogen belangrijk. Dat gaat over veel bewegingen, op en neer kijken, ver en dicht."