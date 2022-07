30-tal vrijwilligers oogsten nu al koren in Merksplas-kolonie voor kerststal op Brusselse Grote Markt

Het koren wordt nu al geoogst. “Later zal het dan nog gedroogd en gedorst worden”, vertelt Sysmans. “Hierdoor ontstaan twee producten: graan en stro. Het graan verkopen we aan bakkers om brood te maken en het stro gebruiken we dan om de daken van verschillende kerststallen te bekleden.” Het stro zal gebruikt worden op de daken van kerstallen in bijvoorbeeld Merksplas, Turnhout, Zondereigen bij Baarle-Hertog, maar ook op dat van de kerststal op de Grote Markt in Brussel.