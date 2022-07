77 lange minuten: videobeelden tonen trage reactie van politie op schietpartij in school Uvalde

In de Verenigde Staten is ophef ontstaan over videobeelden van het politie-optreden tijdens de schietpartij in een basisschool in Uvalde (Texas). De Texaanse krant Austin American-Statesman zette de beelden online, hoewel de publicatie omstreden is. Op de beelden is te zien hoe zwaarbewapende agenten lang aarzelen vooraleer ze de schutter uitschakelen.