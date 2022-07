Leerkrachten van de Caribisch-Nederlandse eilanden komen op zomercursus in Gent

Deze week is er een speciale zomercursus in Gent. Een zomercursus voor leraren Nederlands uit de Caribisch-Nederlandse eilanden zoals Aruba, Sint-Maarten en Curacao. Ze komen overgevlogen om zich verder te verdiepen in de Nederlandse taal. De zomerschool is een initiatief van Adriaan D'Haens. Hij vond Gent de geschikte plek om de zomerschool te organiseren.