Leuven is voorbereid op zomerse hitte

“In al onze stadsgebouwen kan je verkoeling komen vinden en ook gratis fris water krijgen. Op alle evenementen zoals Beleuvenissen, Hapje Tapje en Leuven Beach Volley, zullen we met extra standjes staan waar we water uitdelen en we zullen ook extra parasols voorzien. Met een aantal instellingen en verenigingen hebben we een afspraak dat ze ook hun deuren openzetten: alle buurtcentra en buurtverenigingen zoals Het Lampeke, maar ook enkele kerken doen mee.”