Minister Verlinden een jaar na de overstromingen: "Middelen en mensen ingezet om beter voorbereid te zijn"

We hebben als federale overheid wel lessen getrokken uit die crisis en iets gedaan, zegt de minister. "We hebben bijvoorbeeld verder ingezet op BE-Alert, het waarschuwingssysteem waarmee burgers op de hoogte gebracht worden van een crisis. Je kan mensen nu op een andere manier bereiken. We hebben ervoor gezorgd dat de noodcentrales beter kunnen functioneren. Zij werken op een bovenprovinciale manier samen in geval van nood, zij kunnen dus samen meer oproepen verwerken. We hebben bijkomende dotaties gegeven aan de brandweer", somt Verlinden op.

"Op enkele schakels in de keten hebben we dus bijkomende investeringen en mensen ingezet, zodat we daar beter voorbereid zijn. Al blijft gelden dat de risicoketen in zijn geheel optimaal moet functioneren. Daarom roep ik alle bestuursniveaus, ook de lokale, op om noodinterventieplannen te maken en te oefenen."