Nieuw zelfportret van Vincent van Gogh ontdekt

Het schilderij bevindt zich sinds 1960 in de collectie van het museum in Edinburgh. Het onderzoek vond plaats ter voorbereiding van de tentoonstelling "A Taste for Impressionism", die over twee weken opent. Daarin zal niet alleen het portret van de boerin te zien zijn, zoals het plan was, maar ook de röntgenfoto die een idee geeft van het zelfportret.