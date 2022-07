1 doek, 5 schilderijen: nieuwe schetsen van Italiaanse meester Amedeo Modigliani ontdekt

Modigliani is erg gegeerd op de kunstmarkt. Twee van zijn beroemde "liggende naakten" werden in 2015 en 2018 geveild voor respectievelijk 170 en 157 miljoen dollar. De kunstenaar heeft zo'n 350 werken nagelaten, maar er zou een veelvoud aan fakes bestaan. Al sinds zijn dood duiken er geregeld namaak-Modigliani’s op. Een prestigieuze tentoonstelling in Genua werd in 2017 vroegtijdig gesloten, omdat er volgens experts een groot aantal vervalsingen was tentoongesteld. Dat onderzoek loopt nog altijd.