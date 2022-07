Nieuwste rage komt naar Waasmunster: de Efoil of surfplank met elektrische motor

Instructeur Arne geniet ervan om met andere mensen deze ervaring te delen. "Iedereen krijgt hier een lach op zijn gezicht door de rush die ze ervaren eens ze beginnen vliegen. Het is een surreële ervaring die nog lang nazindert. Men kan zo hard gaan als je wil tot 25 kilometer per uur. Het lijkt wel snowboarden op het water."

"Veiligheid primeert: eerst en vooral zit er rond het propellertje een bescherming, zodat men er niet mee in aanraking kan komen", vertelt Arne. "Een full wetsuit, een impact vest en een helm zijn eveneens een must. Je kan immers in het water vallen aan een redelijk hoge snelheid en van een grotere hoogte dan anders. Maar zodra je de veiligheidsknop van de afstandsbediening loslaat, stopt de propeller. Je kan die dan pas heropstarten eens je weer veilig op de plank zit. Zowel de plank als de afstandsbediening, zijn met je been en arm verbonden via een elastische leiband."