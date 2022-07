Pelt zet kudde schapen in voor groenbeheer

De groenbuffer van de kmo-zone Heikesveld is ongeveer een hectare groot. Het gaat om een strook van 30 meter die de kmo-zone moet afschermen van de woningen in de Lillerheidestraat. Een honderdtal schapen lopen er nu rond om het gebied te begrazen. Dat zal twee keer per jaar gebeuren.

De schapenhouder laat het gebied in blokken begrazen en maakt daarvoor gebruik van een mobiel hekwerk dat onder stroom staat. Dat moet de schapen binnen en de wolf buiten houden. Als het project over een jaar succesvol is, wil Pelt de schapen ook in andere gebieden inzetten.